Eerste Repair Café voor buitensportmateriaal opent in Vaude Store Leuven EDLL

23 juni 2019

16u32 0 Leuven Vaude Store Leuven, Maakbar en Maakbaar Leuven organiseerden vandaag samen een eerste Repair Café voor buitensportmateriaal. Een Repair Café is een gratis mogelijkheid om samen met deskundigen beschadigde spullen te herstellen.

In het Repair Café zijn gereedschappen en materiaal aanwezig om allerlei herstellingen uit te voeren. Zowel kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed of sportmateriaal kunnen er gerepareerd worden. Deskundige vrijwilligers zijn ter plaatse aanwezig om te helpen. Bezoekers kunnen van thuis kapotte spullen meenemen en die daar samen met de deskundigen maken. Op die manier valt er altijd iets te leren. In de Vaude Store in de Diestestraat kan men voortaan ook terecht om allerlei buitensportmateriaal te laten herstellen. Onder de noemer “rethink, reduce, repair, recycle” werd er zondag beschadigd buitensportmateriaal gedemonstreerd en gerepareerd.

Naast al die herstellingswerken kunnen bezoekers ook gewoon een kop koffie of thee drinken in het Repair Café.

Al meer dan zes jaar worden in Leuven Repair Cafés georganiseerd op verschillende locaties. De locatie Vaude Store Leuven heeft een groot fair, ecologisch en duurzaam aanbod voor de buitensporter.