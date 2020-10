Eerste reacties op vervroegd sluitingsuur voor cafés: “Ho.Re.Ca Leuven verwacht steunmaatregelen” Bart Mertens

07 oktober 2020

12u00 3 Leuven De Leuvense horeca zit in zak en as. Na maandenlange inspanningen om het aantal coronabesmettingen tot een minimum te beperken, kreeg de sector vanuit het niets te horen dat cafés vanaf vrijdag om 23 uur moeten sluiten. Ho.Re.Ca Leuven vreest voor een bloedbad en dringt aan op financiële steunmaatregelen van de kersverse federale regering. “Dit is een mokerslag”, zegt Kevin Vanderauwera van Ho.Re.Ca Leuven.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke haalde meteen de zware hamer boven in zijn eerste beslissing in de strijd tegen de stijgende coronacijfers. Het doet velen een beetje denken aan dat beroemde gedicht van Paul van Ostaijen: BOEM PAUKESLAG. Het coronavirus bezet inderdaad onze steden en de horeca is –helaas alweer- het kind van de rekening. Bij Ho.Re.Ca Leuven komt de aankondiging dat cafés om 23 uur moeten sluiten vanaf vrijdag bijzonder hard binnen. Woorden zoals “een afstraffing”, “een mokerslag” en “een bloedbad” worden niet geschuwd in horecakringen. Voorzitter Kevin Vanderauwera pleit al meteen voor steunmaatregelen vanuit de overheid maar voorlopig wordt daar met geen woord over gerept door de kersverse ministers in de regering De Croo I.

Het is een afstraffing voor onze sector die enorm haar best heeft gedaan in de voorbije moeilijke maanden Kevin Vanderauwera, voorzitter van Ho.Re.Ca Leuven

“Er moet financiële steun komen. Dit is een mokerslag ”, laat Kevin Vanderauwera van Ho.Re.Ca Leuven optekenen in een eerste reactie. “Maandenlang hebben de cafébazen er alles aan gedaan om besmettingen te voorkomen. Handgels voorzien, extra personeel, tafel nauwgezet ontsmetten…En dan plots zo’n maatregel terwijl er geen sprake was van een significante stijging in het aantal besmettingen in de horeca. Nu is die er blijkbaar plots wel…Het is een afstraffing voor onze sector die enorm haar best heeft gedaan in de voorbije moeilijke maanden. Restaurants mogen we nog open blijven na 23 uur maar ik vrees dat het vervroegde sluitingsuur ook daar gevolgen zal hebben. Klanten gaan graag iets eten en willen vervolgens nog iets gaan drinken. Dat zal niet meer kunnen en ik vrees dat mensen dus ook minder op restaurant zullen gaan. Heel de sector gaat dit voelen en daarom pleit ik nogmaals voor financiële steun vanuit de regering voor de horeca.” Later meer reacties vanuit de Leuvense horeca…