Eerste patiënten krijgen behandeling in Leuvense protontherapiecentrum Bart Mertens

16 september 2020

17u00 3 Leuven Tijdens de zomer van 2020 kregen de eerste patiënten een bestraling in het gloednieuwe protontherapiecentrum in Leuven. Protontherapie is een innovatieve vorm van radiotherapie die heel gericht een tumor bestraalt en het gezonde weefsel minimaal beschadigt. Het is de eerste keer dat behandelingen met protontherapie in België plaatsvinden.

In het najaar van 2016 begon de bouw van het eerste protontherapiecentrum in België. Deze zomer ging het Leuvense protontherapiecentrum PARTICLE (Particle Therapy Interuniversity Center Leuven, nvdr) van start met de behandeling van een patiënt met een zeldzame hersentumor op 22 juli. Ondertussen kregen al zeven patiënten een behandeling met protontherapie. Dat is -in mensentaal uitgelegd- een innovatieve vorm van radiotherapie die heel gericht kwaadaardige tumoren bestraalt en zo minder gezond weefsel beschadigt. Dr. Jean-François Daisne, diensthoofd radiotherapie-oncologie in UZ Leuven: “Soms liggen gezonde stralingsgevoelige weefsels te dicht bij de tumor. Het is dan bijna niet mogelijk om die te bestralen zonder de levenskwaliteit van de patiënt in gevaar te brengen. Protontherapie zorgt voor meer bescherming van de gezonde weefsels maar ook voor een lager risico op neveneffecten van de bestraling zelf op lange termijn. De behandelingen van de eerste patiënten verliepen vlot.”

Deeltjesversneller

Naar schatting 150 tot 200 patiënten komen jaarlijks in aanmerking voor protontherapie. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland en de UK kregen de voorbije jaren al hun eigen protontherapiecentrum. Het nieuwe protontherapiecentrum op campus Gasthuisberg is uniek in Europa omdat het uit twee delen bestaat: een ruimte voor behandeling van patiënten en een aparte bunker voor hoogtechnologisch onderzoek, waarbij elke bunker een eigen deeltjesversneller of cyclotron heeft.