Eerste ontmoetingsavond voor holebi’s met een kinderwens: “Er bestaat geen aan- en uitknop voor een kindje te willen” Vzw Kinderwens organiseerde eerste ontmoetingsavond voor holebi wensouders in Leuven EDLL

21 augustus 2019

12u07 0 Leuven Een kinderdroom vervullen blijft een lastige procedure voor holebi’s. Ook praten over het thema blijkt moeilijk. Vzw Kinderwens organiseerde daarom een ontmoetingsavond voor holebi’s met een kinderwens. Het was tevens de eerste keer dat dit in Vlaanderen plaats vond. Onder de aanwezigen Jelle Vervloessem (28), alleenstaande homo met een kinderwens.

Met de steun van het Holebihuis in Leuven heeft de vzw Kinderwens de eerste keer in Vlaanderen een ontmoetingsavond georganiseerd voor holebi kinderwensouders. Een 20-tal geïnteresseerden legden hun oor te luisteren bij de panelleden. Katrien sprak over haar ervaring als draagmoeder en Lieven vertelde over hoe hij met zijn man een tweeling in Amerika adopteerde. Jelle Vervloessem, een 28-jarige leerkracht uit Leuven is alleenstaande homo met een kinderwens. Hij schreef zich in voor de laatste editie van Mister Gay Belgium met als doel het thema meer bespreekbaar te maken. “Ik heb heel wat opgezocht over de manieren om als homokoppel aan kinderen te beginnen. Al snel kwam ik tot de conclusie dat de opties heel beperkt zijn. De wachtlijst voor binnenlandse adoptie is acht jaar, buitenlandse adoptie is moeilijk en draagmoederschap is nog steeds niet wettelijk geregeld. Je staat dus nergens met twee voeten op de grond”, aldus Jelle.

Sociaal isolement het grootst bij homo’s met een kinderwens

“Door de drijfveer van Jelle en andere mensen die bij ons aanklopten, dacht ik: komaan, we hebben tien jaar gewerkt voor heterokoppels met een kinderdroom, laten we ook aandacht besteden aan holebikoppels. Hun vraag is terecht. Iedereen heeft het recht om over zijn kinderwens te praten. Er bestaat geen aan- en uitknop om minder graag een kindje te willen”, zegt Shanti Van Genechten, oprichtster van Vzw Kinderwens. “We merken aan de verhalen dat vooral alleenstaande regenboogkinderwensvaders in een sociaal isolement terechtkomen”, klinkt het bij vzw Kinderwens. “Iedereen krijgt kinderen in mijn omgeving en ik val daar buiten. Ja, je komt snel in een sociaal isolement”, aldus Jelle.

Geslaagde ontmoetingsavond

De reacties op de eerste ontmoetingsavond waren zeer positief. “Babbelen helpt écht”, klinkt het bij de aanwezigen. “Deze avond heeft me zeker antwoorden gegeven. De angst is een beetje weg. Al zou ik als alleenstaande er toch niet aan beginnen. Het is emotioneel heel zwaar, zeker zonder partner om dat mee te delen. Als ik een nieuwe relatie heb zou mijn voorkeur nog steeds naar een draagmoeder gaan. Trouwens de meeste politieke partijen staan positief tegenover draagmoederschap, dan is de vraag waarom komt er dan geen wettelijk kader? Dat blijft me frustreren”, aldus Jelle. “Er is dringend nood aan een wettelijk kader of het gevaar schuilt dat mensen achterpoortjes gaan zoeken. Wij willen hen vooral emotioneel steunen”, aldus Shanti.

Zowel Jelle als de vzw Kinderwens willen in de rest van Vlaanderen ook zo’n ontmoetingsavonden organiseren om meer psychosociale aandacht, zorg en bespreekbaarheid te bieden aan de doelgroep. Wie nog met vragen zit kan steeds contact opnemen met vzw Kinderwens via www.kinderwens.org De ontmoetingsavond werd mede mogelijk gemaakt door de steun van het Holebihuis in Leuven.