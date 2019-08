Eerste locaties Mobipunten bekend. “We mikken op 50 Mobipunten”, zegt schepen David Dessers (Groen) Bart Mertens

24 augustus 2019

15u00 0 Leuven De eerste locaties waar er Mobipunten komen in Leuven zijn bekend. Het gaat om negen plaatsen verspreid waaronder het Rector De Somerplen. Op termijn komen er nog veel meer Mobipunten want momenteel worden de mogelijkheden op dertig locaties onderzocht. “De Mobipunten zijn belangrijk om de mobiliteitsknoop in Leuven te ontwarren”, zegt schepen David Dessers (Groen).

“Er komen twee grote Mobipunten aan het station van Leuven, zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Verder komen er vijf middelgrote aan de stations van Heverlee en Wijgmaal, op het Rector De Somerplein, aan de Tiensepoort en op het Sint-Jacobsplein. Tenslotte ook nog twee kleinere varianten op parking Bodart en op het de Becker Remyplein in Kessel-Lo”, zegt David Dessers, schepen van Mobiliteit voor Groen.

Daarnaast bekijkt de stad momenteel nog of dertig locaties verspreid over Leuven, Wilsele, Heverlee en Kessel-Lo in aanmerking komen voor een Mobipunt. Bij de bepaling van deze locaties heeft de stad Leuven verschillende aspecten van het mobiliteitsnetwerk in rekening genomen, zoals de aanwezigheid van een station, een bushalte, een randparking en deelwagens. Daarnaast hield het stadsbestuur ook rekening met de suggesties van de Leuvenaars op het Maak het mee-festival. Begin oktober zal de stad bewoners en bezoekers van Leuven uitnodigen om via www.leuvenmaakhetmee.be aan te geven waar zij een mobipunt wensen. Er zal sowieso ook een groot Mobipunt komen in de Brouwersstraat. Dit maakt deel uit van de plannen voor de benedenstad met een grote ondergrondse parking.

De Mobipunten geven de mensen toegang tot deelfietsen, -bakfietsen en -wagens. Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen)

“Met de Mobipunten willen we allerlei vormen van deelmobiliteit, zoals deelfietsen, -bakfietsen en -wagens heel toegankelijk maken voor de Leuvenaar. De mobipunten zijn een belangrijke stap in het ontwarren van de mobiliteitsknoop in Leuven en dragen bij tot een aangename, bereikbare en klimaatneutrale stad”, aldus schepen Dessers die tijdens Autovrij Zondag op 25 augustus het publiek kennis laat maken met een Mobipunt op het Rector De Somerplein en het Margarethaplein. Nog dit: de stad Leuven krijgt voor de realisatie van de Mobipunten een Europese subsidie van 516.721 euro als Interreg-project. Alle Mobipunten zullen klaar zijn tegen eind 2021.