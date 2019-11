Eerste fictiereeks van Compagnie Tartaren gaat vrijdag in première. Bekijk hier de trailer van ‘Hotelzeepke’ Bart Mertens

05 november 2019

11u45 0 Leuven Het Leuvens sociaal-artistiek gezelschap Compagnie Tartaren presenteert haar allereerste fictiereeks: Hotelzeepke. De miniserie kaart elke aflevering een ander maatschappelijk thema aan zoals bijvoorbeeld huiselijk geweld, sociale tewerkstelling of de vluchtelingencrisis. “De inhoud van de verhalen komt voort uit ervaringen van de spelers”, zeggen regisseurs Marnick Bardyn en Wannes Vanspauwen.

Hotelzeepke is een tragikomische reeks die je op humoristische wijze met je neus op de feiten duwt en meteen ook het debuut van het Leuvense gezelschap Compagnie Tartaren als het over een fictiereeks gaat. Voor deze serie sloegen regisseurs Marnick Bardyn en Wannes Vanspauwen de handen in elkaar. Samen met spelers van Cie Tartaren ploos Bardyn een half jaar lang allerhande actuele thema’s uit waar te weinig over gesproken wordt of waar veel discussie over is. “De inhoud van de scenario’s komt voort uit de persoonlijke ervaringen en bekommernissen van de spelers”, vertellen regisseurs Marnick Bardyn en Wannes Vanspauwen. “Door de thema’s aan te kaarten wil Cie Tartaren ze bespreekbaar maken. Zo kreeg in België één vrouw op zeven het afgelopen jaar te maken met een daad van huiselijk geweld door haar (ex-)partner maar wordt er amper over gesproken. En zo blijft de vluchtelingencrisis een actueel probleem maar hoe handel je het best als individu? Bied je hulp of doe je beter niets? Voer tot discussie, ook binnen Hotelzeepke.”

Klein familiehotel

Hotelzeepke speelt zich af in een klein familiehotel waar het personeel als een hecht team het hotel draaiende houdt, tot er iemand nieuw de lobby binnenkomt. “Elke aflevering brengt een nieuw personage een maatschappelijk thema het hotel binnen”, klinkt het. “Zo krijgt Hotelzeepke te maken met sociale tewerkstelling, daklozenproblematiek, de vluchtelingencrisis, werkzekerheid en huiselijk geweld. Bij elk thema zoekt het personeel -met de nodige (on)handigheid- hoe ze ermee om moet gaan. Het levert humoristische gesprekken, aandoenlijke personages en een flinke dosis realiteit op.”

Hotelzeepke gaat in première op vrijdag 8 november in Cinema ZED STUK. De vier afleveringen worden als marathonuitzending na elkaar vertoond. Aansluitend is er een ‘meet & greet’ met cast en crew. Meer info: www.tartaren.be