Eerste editie van wijnfeest ‘Beaujolais Louveau’ brengt 2.500 euro op voor het Rondou Fonds EDLL

22 november 2019

Iedere derde donderdag van november wordt er in heel Frankrijk het wijnfeest ‘Beaujolais nouveau’ gevierd. Een volksevenement dat de wijnclub CSP - Chateau Sans Pretention - nu ook voor het eerst in Leuven heeft georganiseerd. Het wijnfeest bracht een heus vat ‘Beaujolais nouveau 2019' van de jonge wijnmaker Romain Zordan naar café Central in Leuven. De wijn werd per fles of per glas verkocht. Met charcuterie van de Leuvense slagerij Rondou was de eerste editie van ‘Le Beaujolais Louveau’ alvast een groot succes. Maar liefst 150 mensen tekenden present, goed voor zo’n 2.500 euro. De opbrengst gaat integraal naar het Leuvens Rondou Fonds, dat onderzoek naar spierziekten ondersteunt.