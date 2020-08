Eerste editie Anderhalvemetersessies succesvol afgerond in Leuven: “In totaal meer dan 17.000 tickets verkocht” Bart Mertens

31 augustus 2020

12u00 0 Leuven In Leuven zijn de Anderhalvemetersessies achter de rug. “Leuven blijkt ook als evenementorganisator één van de beste leerlingen van de klas. Al erg vroeg in de corona-epidemie werd beslist om de grote zomerevenementen te vervangen door een coronaveilig alternatief”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a).



Vanaf 13 augustus trok Leuven alle registers coronaproof open met meer dan 130 concerten en voorstellingen op elf buitenlocaties in de stad. Die Anderhalvemetersessies krijgen nu een positieve evaluatie. “Het was een hart onder de riem voor de organisatoren en artiesten die er werkelijk alles aan deden om sfeer en veiligheid als vanzelfsprekend te combineren”, vertelt schepen van Evenementen en Cultuur Denise Vandevoort.

“De maatregelen waren nochtans niet gering: een beperkte capaciteit, anderhalve meter afstand, verplichte registratie en vooral de mondmaskerplicht. De stad had liefst 500.000 euro veil voor de organisatie van de Anderhalvemetersessies. De opbrengst van de concerten in het Heiligdrievuldigheidscollege en M Leuven gaat integraal naar de artiesten. In totaal werden er meer dan 17.000 tickets verkocht. De stad maakt er een punt van om artiest en crew van werk te voorzien. Enkel op die manier kan de toekomst van kunst en cultuur gegarandeerd worden in onze stad. Leuven bewijst dat het mogelijk is: cultuur en evenementen veilig laten plaatsvinden. Het belooft dan ook een goed gevuld najaar te worden en dat is nodig, zowel voor het publiek als voor de artiest en zijn entourage”, besluit schepen Vandevoort.