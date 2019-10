Eerste cantus zonder alcohol meteen uitverkocht Ad fundum, schacht!

Maar niet met een pintje

EDLL

15 oktober 2019

21u08 2 Leuven 10 ad fundums, zonder dronken te worden. Dat kan morgenavond in de Leuvense fakbar Huis der Rechten, waar de studenten voor het eerst een cantus houden zónder alcohol. Die was meteen uitverkocht.

Een cantus: dan denk je al snel aan studenten die — stevig boven hun theewater — uit volle borst liederen meebrullen als ‘Tsjechisch drinklied’, ‘Trink, trink, Brüderlein trink’ en ‘Bier moet er zijn’. En bier zál er ook zijn, vanavond in het Huis der Rechten — maar dan wel enkel Jupiler 0.0% en alcoholvrije Hoegaarden Rosée. “Zo willen we tonen dat we ons ook kunnen amuseren zónder drank”, zegt Vincent Van den Cruijce van fakbar HdR, oftewel Huis der Rechten, die voortrekker is van de alcoholvrije cantus. Vechtpartijen op de Oude Markt, nachtlawaai aan de fakbars en wildplassen in steegjes: de studenten en hun drankgebruik komen inderdaad weinig positief in het nieuws. “De fakbars — studentencafés van een bepaalde faculteit — kregen het verwijt dat zij de overlast aanwakkeren, door drank te serveren aan studentenprijzen. Door dit initiatief willen we het beeld dat de buitenwereld van ons krijgt weer opkrikken.”

Huis der Rechten is voortrekker van de alcoholvrije cantus. “Tijdens een overleg met alle fakbars, waar zijn ook de stad Leuven, de lokale politie en de overkoepelende studentenkring Loko bij aanwezig waren, stelden we het plan voor, en iedereen ging snel mee in het verhaal. De niet-alcoholische cantus wordt voorgezeten door studenten uit verschillende kringen en alle fakbars sturen een vertegenwoordiger.” Zeventig studenten konden deelnemen en de cantus was heel snel uitverkocht.

AB InBev sponsort

“Als er na vanavond nog meer vraag naar is, houden we zeker nog meer alcoholvrije cantussen”, zegt Van den Cruijce. “De laatste tijd is er al vaker de keuze tussen bier en water, wat je vroeger minder zag”, zegt ook Michiel Hamels, praeses van VRG, de studentenvereniging voor de Leuvense rechtenstudenten. De fakbar overweegt nu om ook op ‘gewone’ cantussen alcoholvrij bier aan te bieden. “Dat zou een mooi signaal zijn”, vindt Van den Cruijce.

Brouwer AB InBev sponsort de cantus. “We willen dat elke ervaring met bier positief is”, zegt woordvoerster Laure Stuyck. “Wij geloven sterk in het potentieel van niet-alcoholische biervarianten. En we zien de vraag snel stijgen.” Eerder deze maand liet de brouwer al weten dat hij de eerste zeven weken van het academiejaar in alle Leuvense cafés, supermarkten en nachtwinkels die AB InBev-producten aanbieden niet-alcoholische bieren zou promoten. “Dit evenement sluit hier perfect bij aan.”