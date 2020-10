Eerste bewoners nemen intrek in nieuwe sociale woningen in Minckelerstraat JSL

02 oktober 2020

14u13 0 Leuven Sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal heeft 31 nieuwe sociale woningen gebouwd in de Minckelerstraat, op de hoek met de Vaartstraat. De woningen zijn nu klaar en de eerste bewoners hebben er al hun intrek genomen.

Het woonproject van Dijledal omvat tien woningen en eenentwintig appartementen. “Het gaat vooral om gezinswoningen voor vier tot vijf mensen”, zegt voorzitter Christophe Stockman van Dijledal. “Daarnaast zijn er vier aangepaste appartementen voor bewoners met een rolstoel. Het gebouw is bijna-energieneutraal en heeft onder andere zonnepanelen en een groendak. De woningen sluiten mooi aan op de achterliggende Dijle. Bovendien wordt het terras aan de Dijle, dat nog aangelegd wordt, publiek toegankelijk. Zo kan de hele buurt genieten van een nieuwe plek aan het water. Ook de binnenstraat en het pleintje op de hoek met de Vaartstraat zijn publiek toegankelijk.”

Nog meer sociale woningen

Met de komst van dit woonproject telt de Vaartkom 173 sociale huurwoningen. Binnenkort start ook de bouw van negentig sociale appartementen aan het Artoisplein. In Leuven beheert Dijledal meer dan drieduizend woningen en dat aantal zal de komende jaren nog stijgen. “We gaan van 3.305 woningen naar 3.806. Dat is een groei van vijftien procent. Vanuit Dijledal willen we samen met de stad op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten voor meer sociale huisvesting, ook in de buurgemeenten”, besluit Stockman.