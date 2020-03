Eerste besmetting coronavirus vastgesteld in Leuven Joris Smets Esther de Leebeeck

04 maart 2020

Burgemeester Ridouani (sp.a) bevestigt dat er twee ouders van schoolgaande kinderen in de Abdijschool van Vlierbeek zijn besmet met het coronavirus. “Momenteel zijn we in overleg met alle scholen en volgen we de situatie op”. De ouders waren recent op skivakantie in Noord-Italië. De kinderen van de ouders worden voorlopig ook thuisgehouden.

Later meer