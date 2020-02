Eerste Belgische solotentoonstelling van Kiluanji Kia Henda in M Bart Mertens

19 februari 2020

13u31 0 Leuven Vanaf 21 februari presenteert M een solotentoonstelling van de Angolese kunstenaar Kiluanji Kia Henda. In twee zalen toont Kia Henda een vierdelig videowerk, fotografie en een zaalvullende sculpturale installatie. Maatschappijkritiek, humor en een poëtische beeldtaal komen daarin naadloos samen. De expo opent op 20 februari met een artist talk.

Kia Henda groeide op in Angola tijdens de burgeroorlog die volgde op de onafhankelijkheid in 1975. Zijn kunst is geworteld in de geschiedenis van zijn land maar is tegelijk het resultaat van een mondiaal traject aangezien Angola al eeuwenlang gevormd wordt door buitenlandse invloeden. Van de Portugese kolonisatie tot de steden die er vandaag door China worden gebouwd...Het werk van de kunstenaar is doordrongen van dit mondiale aspect en kaart de machtsdynamiek tussen landen en continenten aan, met inbegrip van de verschillende instrumenten die worden gebruikt om macht af te dwingen.

Straatfotograaf

De kunstenaar begon als autodidactisch straatfotograaf. Al snel ontgroeide Kia Henda zijn oorspronkelijke documentaire aanpak en evolueerde hij naar steeds universelere verhaallijnen. Het ondermijnen van de geschiedenis en het verweven van fictieve elementen met feiten leidde tot nieuwe creatieve mogelijkheden, vol humor en ironie. Zo stichtte de kunstenaar een denkbeeldige organisatie met de naam O.R.G.A.S.M. (Organisation of African States for Mellowness, 2011-2013) en presenteerde hij fotografisch bewijs van een Angolese ruimtemissie naar de zon die nooit heeft plaatsgevonden (Icarus 13, 2008).

“In M vult de kunstenaar twee zalen met zowel recent als ouder werk. Hoewel de tentoongestelde kunstwerken erg verschillend zijn qua vorm, verrassen ze en zetten ze ons ertoe aan om vragen te stellen bij wat we zien en verder te kijken dan de schijn. De maatschappijkritische ondertoon komt tot uiting via een aantal hedendaagse thema’s: migratie, uitsluiting en de relatie tussen natuur en cultuur. Doordat de geopolitieke verwijzingen suggestief blijven en de vormentaal naar abstractie neigt, krijgen de vragen die Kiluanji Kia Henda opwerpt een universele tijdloze dimensie”, zegt curator Eva Wittocx. Nog een tip: tijdens de opening van tentoonstelling zal Kiluanji Kia Henda een artist talk geven. Daarvoor kan je inschrijven via mleuven.be/talk-Kiluanji. Aansluitend bij de expo en in samenwerking met Afrika Filmfestival programmeert M drie filmvertoningen, met een introductie en nabespreking door een gastspreker.

Info en inschrijven: www.mleuven.be/afrikafilmfestival