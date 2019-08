Eerste bel van nieuwe school De Stroom zal pas in november luiden EDLL

02 augustus 2019

18u39 2 Leuven De leerlingen van De Stroom zullen hun verhuis naar het nieuwe gebouw aan de Vaartkom met twee maanden moeten uitstellen. Om de veiligheid van het gebouw te garanderen heeft de school beslist om pas in november te openen.

In april werd de eerste steen gelegd van de vernieuwde eerstegraadsschool De Stroom aan de Vaartkom. Op 1 september zouden de leerlingen moeten verhuizen, maar die opening wordt nu verschoven naar november. Op 14 juni kantelde een deel van de skeletbouw op de hoek van de Vaartstraat en de J.P.Minckelersstraat om. Ondanks de instorting, die uiteindelijk meeviel, bleef de school mikken op september om klaar te zijn. Dat blijkt nu toch iets te voorbarig om de veiligheid van het gebouw te garanderen. De school heeft de opening daarom uitgesteld en hoopt in de nieuwe gebouwen in te trekken na de herfstvakantie in november. De leerlingen zullen de eerste twee maanden van het nieuwe schooljaar les volgen in schoolgebouwen van het Paridaens.