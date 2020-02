Een op vijf meldingen voor geluidsoverlast in Leuven voor luidruchtig kotfeestje Kim Aerts

15 februari 2020

17u21 0 Leuven Een luidruchtig kotfeestje is goed voor een melding op vijf wat betreft geluidsoverlast in Leuven. In 2019 registreerde de Leuvense politie 2.745 meldingen, het op een na hoogste cijfer van de voorbije vijftien jaar.

De meeste meldingen voor geluidsoverlast in de afgelopen vijftien jaar registreerde de politie in 2018. Toen ging het om 2.842 registraties. Vorig jaar daalde dat aantal met 3,4 procent of omgerekend gemiddeld 229 meldingen per maand. De maanden juni en oktober bleken uitschieters te zijn, terwijl het minste aantal klachten binnenliep in november. “Bijna de helft van de klachten heeft betrekking op lawaai-overlast door personen. Op de tweede plek, met 42 procent, gaat het om te luide muziek”, legt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero uit. Verder blijkt dat een klacht op vijf te maken heeft met een stevige kotfuif.

Woensdag en donderdag populair

De politie becijferde verder dat woensdag en donderdag populaire nachten zijn. Daarbij komt het merendeel van de klachten uit het centrum van Leuven. De luidruchtigste straten in Leuven zijn de Mechelsestraat, de Augustijnenstraat met op kop de Riddersstraat. De meldingen voor lawaai in de Tiensestraat, Diestsestraat, Naamsestraat, Diestsesteenweg en Parkstraat kenden in 2019 een kleine terugval, maar ze staan nog wel in de top tien van ‘risicostraten’ voor de Leuvense politie. “Vorig jaar kwamen de meeste klachten van geluidsoverlast uit de Riddersstraat. Het ging daarbij vooral om klachten over buren, straatlawaai en zes kotfeestjes. In de Mechelsestraat had men vooral last van kotfeestjes en luidruchtige buren. De meldingen in de Augustijnenstraat zijn veelal te wijten aan lawaaierige klanten op het terras van een café en straatlawaai van doortrekkende studenten”, weet Del Piero.

Meer pv’s

In 2019 werden wel meer processen-verbaal opgesteld voor geluidsoverlast, namelijk 283 ten opzichte van 233 het jaar voordien. Daarbij bleken de Vaarstraat en de Parkstraat het luidruchtigste. “Een team met geluidsmeter ging ook regelmatig tijdens de nacht de baan op om geluidsmetingen uit te voeren in horecazaken. Dat resulteerde in twintig processen-verbaal voor geluidsinbreuken. Twee horecazaken kregen een beperkende maatregel opgelegd door het college. Een eerste zaak mocht twee weken lang geen muziek spelen, een tweede zaak kreeg een verplicht uitgebreid akoestisch onderzoek opgelegd en mocht twee weekend na elkaar niet openen. Een derde horecazaak kwam er voorlopig met een laatste waarschuwing vanaf”, zegt Del Piero tot slot.