Eén op de vijf Vlaams-Brabantse ondernemers sluit faillissement door coronacrisis niet uit Bart Mertens

27 maart 2020

17u30 0 Leuven Uit een bevraging bij 227 bedrijven in Vlaams-Brabant blijkt dat de coronacrisis de omzet met 20 tot 75 procent doet dalen. Heel wat bedrijven vrezen ook een faillissement. “De schade voor ondernemers in onze provincie is afgelopen week nog geschat op 1,7 miljard euro”, zegt Peter Van Biesbroeck van Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

In heel Vlaanderen stelt de helft van de bedrijven vast dat zijn omzet daalde door een (gedeeltelijke) stopzetting van hun verkoop. Ook in onze provincie tekent Voka deze tendens op. “98 procent van de bevraagden geeft aan dat hun onderneming lijdt onder de coronacrisis en stelt een drastische omzetdaling vast. Nu iedereen wordt aangewezen om zoveel mogelijk thuis te blijven, valt voor bijna de helft van de handelaars hun verkoop geheel of gedeeltelijke weg. Een kwart kampt met een daling tussen de 20 en 50 procent, terwijl bijna 30 procent zware verliezen lijdt met een omzetdaling van liefst 75 procent of meer”, zegt Peter Van Biesbroeck.

Tijdelijke werkloosheid

Een vijfde van de bevraagden (22 procent) sluit ook niet uit dat hun bedrijf de komende weken of maanden failliet zal gaan. Tegelijkertijd doen de ondernemers er alles aan om het omzetverlies zoveel mogelijk te beperken. “Meer dan de helft van de bevraagde bedrijven heeft al een aanvraag ingediend om een beroep te doen op een statuut van tijdelijke werkeloosheid. En zo’n 20 procent van de bevraagde bedrijven plant hier werk van te maken binnen de maand. Slechts 27 procent is ervan overtuigd dit de komende maand niet nodig te hebben”, stelt Van Biesbroeck.

Ziektebriefjes

Ondertussen kampen veel bedrijven met een personeelstekort. De voornaamste reden hiervoor is dat medewerkers een ziektebriefje indienen (73 procent). Anderen zijn genoodzaakt verlof op te nemen om hun kinderen op te vangen (41 procent) of nemen uit schrik voor het coronavirus verlof (32 procent).

Een deel van de bedrijven dringt tot slot aan op bijkomende steunmaatregelen zoals overbruggingskredieten met overheidswaarborgen en kortere betalingstermijnen door de overheid. Toch meent 58 procent van de bevraagde bedrijven dat de huidige steunmaatregelen voldoende zijn om de coronacrisis het hoofd te bieden.