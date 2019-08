Een combinatie van kip en kunst? Dat kan! Chick ’n Dip biedt lokale kunstenaars expositieruimte EDLL

05 augustus 2019

14u10 0 Leuven De recent geopende Chick ’n Dip pakt uit met een nieuwe expositieruimte voor lokale kunstenaars. Naast gefrituurde kip vind je er dus nu ook schilderijen en andere kunstwerken om te kopen. Een unieke combinatie in het centrum van Leuven, zoveel is zeker.

Chick ’n Dip opende op 20 mei de deuren in de Tiensestraat als een plaats waar je kan smullen van gefrituurde kip met welgekozen dipsausen. Maar sinds kort vind je er naast verschillende kipgerechten ook kunstwerken van lokale artiesten. Zaakvoerder Martijn van Steenis wil lokale kunstenaars een gratis platform bieden en hen op deze manier de kans geven om het grote publiek te bereiken. “Het is nog te moeilijk voor beginnende kunstenaars om hun werken ergens laagdrempelig aan te bieden, terwijl mooi werk het verdient om gezien te worden”, zegt de uitbater.

Veranderd interieur

“Het idee komt eigenlijk van mijn twee broers die meespelen in dat creatieve wereldje. Ze vertelden me dat er heel veel werken van beginnende artiesten zijn om aan te bieden, maar in verhouding nog te weinig expositieruimtes waar de kunstenaars zonder extra kosten hun werken kunnen voorstellen. Daarmee dacht ik: waarom bied ik geen gratis expositieruimte aan? Op die manier kunnen mijn klanten om de twee maanden genieten van een veranderd en nieuw interieur en breng ik kunstenaars en publiek samen”, aldus Martijn. Lokale kunstenaars zijn voortaan dus welkom bij Chick ‘n Dip om hun werken voor te stellen en te verkopen.

Karina Tombeur

De eerste schilderwerken van de Leuvense kunstenares Karina Tombeur hangen er sinds kort uit. Karina Tombeur behaalde haar diploma teken- en schilderkunst aan het conservatorium in Leuven. De werken verbeelden persoonlijke verhalen waarbij afbeeldingen uit haar jeugd worden gebruikt als inspiratiebron. Het resultaat? Een kleurrijke collectie vol gevoel met een stevige portie melancholie.

“Zij was de eerste kunstartiest die mij heeft gecontacteerd omdat ze een plaats zocht om haar werken aan het publiek voor te stellen”, zegt Martijn. Chick ‘n Dip hoopt dat het nieuwe kunstplatform ook bij andere lokale kunstenaars zal aanslaan. “Onze ruimte biedt plaats voor vijf ‘grote’ werken, vooral schilderijen, maar ook beeldjes kunnen we opstellen. Om de twee maanden willen we een nieuwe collectie”, aldus Martijn.

Wie interesse heeft om zijn of haar kunstwerk te promoten via Chick ’n Dip kan contact opnemen via info@chickndip.be info