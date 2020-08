Eduard Timmermans (77) werd pas na drie weken gevonden, Alain Remue reageert: “Iedereen besefte dat het moeilijk zou worden hem nog levend terug te vinden, maar je blijft hopen”

Leuven

“Negentig procent van de vermiste personen worden gevonden in een straal van twee kilometer rond de plaats van de verdwijning”, vertelt Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste Personen bij de federale politie. Het levenloos lichaam van Eduard Timmermans (77) werd zaterdag, na een zoekactie van drie weken, gevonden op ontoegankelijk privédomein van de KU Leuven. In vogelvlucht amper 1,7 kilometer van het rusthuis in Heverlee waaruit hij 27 juli verdween.