Eduard (77) verdwijnt uit rusthuis: grootschalige zoekactie levert niks op Joris Smets

28 juli 2020

11u34 354 Leuven Sinds gisteren is er een zoekactie aan de gang naar Eduard Timmermans (77). De man is ontsnapt uit een woonzorgcentrum in Heverlee. Om 18 uur ‘s avonds werd hij nog aan Brasserie 500 in Heverlee gesignaleerd. De politie kamde tot 3 uur ‘s nachts de omgeving uit, met de hulp van honden en een helikopter, maar nog steeds ontbreekt elk spoor van de man.

De man geeft soms een verwarde indruk en het is mogelijk dat hij de weg naar het woonzorgcentrum niet meer terugvindt. Er wordt momenteel gezocht in Heverlee richting Berkenhoflaan. Daar zou hij tegen een bewoner verteld hebben dat hij richting Oud-Heverlee ging.

De Leuvense politie neemt deel aan de zoekactie en heeft een opsporingsbericht verspreid: “Wie heeft Eduard Timmermans (77) gezien? Hij is laatst opgemerkt maandagnamiddag in Heverlee en is mogelijk te voet onderweg naar Oud-Heverlee. Eduard is 1m75 en draagt een beige jas, een blauwe gilet, een beige broek en een wit hemd met blauw motief.”

Eduard Timmermans is één van de stichters van de vrouwenploeg van OHL en vader van Katrien Timmermans, schepen in Oud-Heverlee.

Gelieve uw getuigenissen door te geven via 016/210610 of het noodnummer 101.