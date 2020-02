E314 richting Lummen ter hoogte van Winksele weer vrij: 1 zwaargewonde, 3 lichtgewonden Joris Smets HAA

26 februari 2020

13u37 52 Winksele De E314 richting Lummen ter hoogte van Winksele is weer volledig vrij, enkele uren nadat de snelweg er plaatselijk volledig versperd was door een ongeval waarbij acht voertuigen betrokken waren. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Volgens de Leuvense brandweer vielen er bij het ongeval één zwaargewonde en drie lichtgewonden.

Het ongeval gebeurde om 13.15 uur, net voorbij de afrit van Winksele. Daar reden acht voertuigen, waarbij meerdere vrachtwagens om een nog onduidelijke reden op elkaar in. De meeste inzittenden konden op eigen krachten hun voertuigen verlaten, maar één persoon moest door de brandweer bevrijd worden. Die persoon raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Ook drie lichtgewonden hadden verzorging nodig en werden naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval was de E314 in de richting van Lummen een tijdlang volledig versperd. Het verkeer moest de snelweg verlaten via de afrit van Winksele, om via de oprit van Herent de snelweg weer op te rijden. Na enige tijd werd één rijstrook vrijgemaakt en om 15.30 uur meldde het Vlaams Verkeerscentrum dat de rijbaan inmiddels weer volledig vrij was, en dat omrijden niet langer nodig was.

Update #E314 Ongeval thv Winksele → Nederland, de weg is volledig versperd. Volg omleidingen: https://t.co/fWrdZ4hNnJ Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link