E314 en E40 deels afgesloten na kilometerslang olielek ADPW

23 mei 2019

22u51 8 Leuven Door een gigantisch olielek is op dit moment een gedeelte van de E314 en de E40 afgesloten. Dat gebeurde nadat een vrachtwagenchauffeur hydraulische olie had gelekt. De bestuurder had pas na zo’n tien kilometer door. Daardoor zijnafrit 15 in Leuven en de wisselaar naar de E40 afgesloten. Ook de Koning Boudewijnlaan en de Sint-Jansbergsesteenweg zijn afgesloten.

Omstreeks 18.15 uur reed de vrachtwagenchauffeur in Bertem de snelweg af. Te vroeg, zo bleek. Daarop besliste de bestuurder om via de Tervuursesteenweg en de Sint-Jansbergsesteenweg in Heverlee weer de snelweg op te rijden. Omdat de bestuurder echter zijn bocht te snel nam, ontstond er een lek. Daardoor lekte de vrachtwagen olie op de Sint-Jansbergsesteenweg en de Koning Boudewijnlaan, alvorens hij de E314 op reed.

Slalom langs kegels

Daar kreeg de chauffeur in de gaten dat er hydraulische olie uit zijn vrachtwagen aan het lekken was. Hij reed de verkeerswisselaar met de E40 voorbij en stopte aan het tankstation Texaco in Heverlee, in de richting van Luik. Op dit moment is oprit 15 in Leuven afgesloten, net als de verkeerswisselaar richting Luik. Al het verkeer dat naar Luik moet, moet daardoor de E314 tot in Bertem volgen en daar richting Luik rijden. Ook de Sint-Jansbergsesteenweg en de Koning Boudewijnlaan zijn afgesloten. Al hield dat enkele bestuurders niet tegen om langs de kegeltjes te slalommen die de weg blokkeerden. Deze bestuurders mogen zich alvast aan een proces-verbaal verwachten.

Het opkuisen van het goedje blijkt alvast niet eenvoudig te zijn. De Leuvense brandweer is op dit moment samen met de reiningsservice van Longin druk in de weer. Dat zal ‘met de hand’ gebeuren. Al moet dat niet te letterlijk genomen worden, want de firma wordt wel vaker ingeschakeld om bijvoorbeeld rioolkolken te reinigen.

Uit takenpakket

Toch is het een opmerkelijk gegeven, want normaal zou de brandweer of de civiele bescherming toch meer mogelijkheden moeten hebben om het goedje op te kuisen. Maar sinds 1 januari doet de civiele bescherming geen oliesporen meer. “Er is sinds begin dit jaar een nieuw KB (Koninklijk Besluit, red.) dat de civiele bescherming geen oliesporen meer mag opkuisen. Wij zijn van zes naar twee posten overgegaan. Onze hoofdpost is ook van Liedekerke naar Brasschaat verhuisd. Door die inkrimping behoort dit niet langer tot ons takenpakket”, zo laat de civiele bescherming weten.

Wanneer het gigantische oliespoor zal opgeruimd zijn, is vooralsnog onduidelijk.De vrachtwagenchauffeur die het goedje heeft laten lekken, zal zich alvast aan een fikse rekening mogen verwachten.