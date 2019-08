Duurzame editie voor Leuven Petanquet Bart Mertens

24 augustus 2019

19u30 0 Leuven De vijfde editie van Leuven Petanquet op de Philipssite in Leuven kreeg een groen tintje. De organisatie liet een zonne-energiegenerator van UCLL aanrukken om het evenement van groene stroom te voorzien.

Veertig teams uit het hele land kwam op de Philipssite in Leuven strijden voor de hoogste eer op de vijfde editie van Leuven Petanquet. Een zonne- voorziet het evenement van groene stroom. Zoals bij de vorige edities waren de inschrijvingen voor het toernooi al na enkele dagen volzet. Op de affiche genieten van petanque met een hapje en tapje. Uiteraard met een Ricard want dat hoort erbij volgens Jesse Willem, één van de vijf organisatoren. Opvallend gegeven: de organisatie zet dit jaar in op duurzaamheid. “We willen we ons steentje bijdragen aan het ambitieuze klimaatplan van Leuven 2030. We zijn erg blij dat we hiervoor met UCLL kunnen samenwerken want zij leverden ons een zonne-energiegenerator om het evenement te voorzien van groene stroom. En zon was er meer dan voldoende!”