Duurzaamheid staat centraal op Impact festival EDLL

01 september 2019

16u37 1 Leuven Hal 5 in Kessel-Lo staat vandaag volledig in het teken van impact en duurzaamheid. Een groep enthousiaste jongeren uit Leuven organiseren de eerste grote editie van het Impact festival.

In Hal 5 kan je vandaag genieten van een namiddag vol artistiek en cultureel geweld, volledig in het teken van duurzaamheid. “We willen mensen op een laagdrempelige manier bewust maken van positieve en duurzame keuzes”, zegt mede-organisator Michelle Hendrickx (26). Op Impact festival vind je een interactieve tentoonstelling met drie routes. “Eén van de routes is bijvoorbeeld een spiegel op de maatschappij. Hoeveel tijd spenderen wij eigenlijk op sociale media in vergelijking met echte interacties”, aldus Michelle. Verder zijn er verschillende optredens en kan je luisteren naar radio impact met Sofie Engelen van Studio Brussel en Arne Focketeyn. Ook voor de allerkleinsten zijn er heel wat belevenissen. “Duurzaamheid wordt nog te vaak gelinkt aan woorden als ‘duur’, ‘minder’ en ‘moeilijk’, terwijl het net draait om ‘leuk’, ‘meer’ en ‘gemakkelijk’. Dat is de kernboodschap”, aldus de jonge organisatoren.

Wie voorts honger krijgt tijdens de vele impulsen, kan terecht bij verschillende eetstanden voor duurzame hapjes en dranken. De hoofdpartner is The Food Hub, een bio-voedingswinkel uit Leuven. Nog tot 20 uur vanavond kan je afzakken naar het Impact festival aan Hal 5.