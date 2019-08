Duo vrijuit voor schuldig verzuim bij dode KAR

Een vrouw en een man hebben de vrijspraak gekregen voor schuldig verzuim bij het overlijden van een man op oudejaarsavond in 2016 op de Oude Markt in Leuven. Volgens een wetsdokter was het slachtoffer waarschijnlijk al overleden toen het duo hem vond aan zijn appartement.

E.V. en W.M. troffen op 31 december 2016 het slachtoffer in comateuze toestand aan in zijn appartement. De twee verplaatsten het lichaam, maar ze lieten hem uiteindelijk achter. Ze meenden wel dat hun vriend nog in leven was. De hulpdiensten vonden het slachtoffer anderhalf uur later in de trappenhal. Via gsm-masten werd de route van het duo vanuit Turnhout naar Leuven met de trein onderzocht. Samen met de vaststellingen van de wetsdokter bleek dat het slachtoffer bij aankomst van zijn twee vrienden al moest overleden zijn. Omdat de twee in een roes verkeerden, rezen er ook twijfels over hun verklaringen dat de man nog in leven was. De rechter sprak het duo daarom vrij op grond van twijfel.