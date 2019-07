Duo riskeert 7 maanden cel voor schuldig verzuim bij drugsdode KAR

02 juli 2019

13u23 1

Twee beklaagden riskeren voor de correctionele rechtbank van Leuven zeven maanden cel voor schuldig verzuim bij een drugsdode. Op oudejaarsavond 2018 wachtten ze een uur om de hulpdiensten te verwittigen. Het slachtoffer overleed aan een overdosis in een appartement aan de Oude Markt in Leuven. Evy V. en Willy M. troffen op oudejaarsavond in het appartement hun vriend aan die net een overdosis harddrugs had genomen. Pas een uur later sloegen ze alarm. Dat was te laat om de drugsgebruiker nog te redden.

Volgens de eerste verklaringen van de beklaagden was het slachtoffer nog in leven toen ze hem vonden. Dat was voor het openbaar ministerie het sein om hen te dagvaarden voor schuldig verzuim. Op de zitting trok de vrouw haar verklaring in. Ze stelde dat ze door haar eigen drugsgebruik niet in staat was om de ernst van de toestand correct in te schatten. Volgens de advocate van de familie is uit sms-verkeer gebleken dat het slachtoffer op het ogenblik van de feiten zwaar in de clinch lag met M. Zes nabestaanden hebben zich burgerlijke partij gesteld. Vonnis op 13 augustus.