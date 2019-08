Duo ontvangt klappen zonder reden ADPW

11 augustus 2019

Twee twintigers uit de regio Antwerpen kregen zondagochtend omstreeks 4.30 uur schijnbaar om niets klappen van enkele onbekende mannen. In de Krakenstraat in Leuven botste het duo op een groepje van vier mannen waarvan er twee duidelijk geagiteerd waren. De twee twintigers kregen enkele klappen in het gezicht, waarna de onbekenden gewoon weg stapten. De slachtoffers werden met bebloed aangezicht met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis.