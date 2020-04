Duo dat illegaal in het land verblijft aangehouden voor reeks diefstallen Joris Smets

30 april 2020

15u49 0 Leuven De politie van Leuven heeft op zondag twee verdachten kunnen oppakken die verdacht worden van minstens 6 diefstallen of pogingen tot diefstal in Kessel-Lo die namiddag. Bij hun arrestatie vond de politie onder andere een kniptang, schaar, handschoenen, cash geld en verschillende gestolen goederen.

Vanaf 13.50 uur liepen verschillende meldingen binnen van verdachte mannen die werden betrapt in auto’s, op straat of rond woningen. “Het begon met een koppel dat wilde gaan fietsen en de fietsen klaarzetten in hun tuin aan de Diestsesteenweg”, zegt het Parket van Leuven. “Ze betrapten een man op hun oprit die veel aandacht had voor de fietsen. Toen ze hem aanspraken, ontkende hij dat hij slechte bedoeling had. Een andere man op de fiets hield de woning van het koppel in de gaten. Even later betrapte het koppel de verdachte man in de geparkeerde auto van een buurvrouw. De andere verdachte stond erbij. De auto bleek doorzocht maar er zou niets uit gestolen zijn. De mannen konden ontkomen.

De verdachten zouden in totaal met drie of vier zijn geweest. Twee van hen werden gearresteerd. Het parket van Leuven

Diefstal

Deze mannen worden ook in verband gebracht met een diefstal van een elektrische fiets voor een woning in de Richard Valvekensstraat, een poging tot diefstal in een auto in de Koningin Astridlaan, een poging diefstal in een auto in de Spaarstraat en een diefstal uit een woning in de Stijn Streuvelslaan. “De feiten werden allemaal gepleegd in de vroege namiddag van zondag 26 april”, klinkt het bij het Leuvense parket. “De verdachten zouden in totaal met drie of vier zijn geweest. Twee verdachten werden gearresteerd in de ondergrondse parkeergarage van het station van Leuven aan de Martelarenlaan rond 14.20 uur.”

Achtervolging

Het slachtoffer van de woninginbraak in de Stijn Streuvelslaan en zijn buurman hadden twee verdachten op heterdaad betrapt en hen achtervolgd. “Uit de woning waren twee laptops en een tablet verdwenen die uiteindelijk in een rugzak aan de voordeur werden teruggevonden”, zegt het parket van Leuven. “In de garage waren zakken volgeladen met elektrisch werkmateriaal die klaarstonden om mee te nemen. De inbrekers werden echter gestoord door de bewoners die boven in hun woning waren en verdachte geluiden hadden gehoord. Bij hun arrestatie vond de politie bezwarend materiaal terug op de verdachten. Ze hadden onder andere een kniptang, schaar, handschoenen en vermoedelijk gestolen goederen op zak. Het ging onder meer om cash geld, een powerbank, een activity tracker, Belgische franken, horloge, armbanden en een zonnebril.”

Illegaal verblijf

Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek. Eén verdachte is een man van 25 jaar die illegaal in België verblijft. De andere beweerde minderjarig te zijn. Na leeftijdsonderzoek bleek hij ongeveer 23 jaar oud te zijn. Hij verblijft ook illegaal in België. Beide verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Zij werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Vandaag verschijnen zij voor de raadkamer.