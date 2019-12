Duo aan de haal met 200 euro aan lege kisten van Spar: “Financiële beloning voor gouden tip” Kim Aerts

06 december 2019

13u20 10 Leuven Minstens twee jongemannen zijn vrijdagochtend omstreeks 5.30 uur aan de haal gegaan met een leeggoedcontainer met daarin vijftig lege kisten van de Sparwinkel in de Brusselsestraat in Leuven. De uitbater plaatse de beelden op Facebook en belooft een tegemoetkoming voor de gouden tip. “Mij kost het 200 euro, voor hen is het totaal waardeloos.”

Twee mannen hebben zich vrijdagochtend een Sinterklaascadeautje gegund. Eén van hen ging er bij een bakker in de Brusselsestraat vandoor met een stoel, de andere rolde op het vroege uur weg met een leeggoedcontainer van het Sparfiliaal. Uitbater Bart Van Dessel merkte de diefstal vrij snel op, maar de twee grijpgrage vogels waren al gaan vliegen.

“Ik heb nog geluk gehad, want er stonden ook nog duurdere containers klaar. Maar ze kunnen er echt niets mee doen. Om 5 uur doen wij de winkel open voor de eerste leveranciers, van dat moment hebben zij gebruik gemaakt om toe te slaan. Op de beelden is te zien dat ze minstens met twee waren. Ze hebben gewoon gehandeld uit dommigheid, die andere jongen had een stoel van de bakkerij op zijn rug”, zegt Van Dessel.

Ze hebben gewoon gehandeld uit dommigheid, die andere jongen had een stoel van de bakkerij op zijn rug



Uitbater Spar

Die afficheerde de beelden van de diefstal op zijn vitrine en plaatse de beelden op sociale media. “We overleven het wel, maar ik wil gewoon een punt maken. En misschien is er toch een beetje hoop. Wij hebben 2.000 klanten per dag en die, ik vermoed studenten, moeten van hier in de buurt zijn. Dus misschien herkent iemand ze wel of zien ze zelf hun fout in.” De man die het beste in beeld komt heeft een vrij groot postuur en heeft ros of blond haar. “We geven een financiële beloning aan wie ons de gouden tip levert”, besluit Van Dessel. De politie kwam ter plaatse om proces-verbaal op te maken.