Dulst viert 25 jaar passie voor wijn Bart Mertens

20 juni 2019

16u30 0 Leuven De bekende wijnzaak Dulst blaast 25 kaarsjes uit. Gediplomeerd wijnadviseur Marc Dulste vierde dat met een prestigieuze degustatie van uitzonderlijke wijnen. “Ik haalde zelfs enkele toppers uit mijn eigen wijnkelder voor deze bijzondere gelegenheid”, aldus Marc Dulst.

Château Haut Brion Blanc, Château Figeac, Brunello Riserva…het zijn ronkende namen in de wondere wereld van de wijn. Wijnadviseur Marc Dulst van de gelijknamige wijnzaak uit het Leuvense haalde die pareltjes zopas boven voor een bijzondere gelegenheid. Wijnzaak Dulst bestaat immers 25 jaar en dat werd gevierd met een degustatie van exclusieve wijnen. “Met deze degustatie maken we een einde aan een feestjaar”, vertelt Marc Dulst. “Eerder konden klanten ook al deelnemen aan de herfstdegustatie en konden ze ook meedoen aan de actie ‘Win 10 jaar wijn’. Na al die jaren is mijn passie voor wijn nog altijd even groot, zoniet nog groter als vroeger.” Meer info: www.dulst.be