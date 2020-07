Drukte blijft uit in Provinciedomein Kessel-Lo tijdens zonnig weekend: “Rustig genieten aan het zwembad” Joris Smets

19 juli 2020

14u37 0 Leuven Je zou denken dat het koppen lopen was in het provinciedomein in Kessel-Lo tijdens een weekend waar de temperatuur tot maar liefst 27 graden ging, maar niets was minder waar. Hoewel het zwembad zowel zaterdag als zondag uitverkocht was bleef het, net zoals in de rest van het domein, heel erg rustig. De bezoekers genoten van de stralende zon in het provinciedomein waar genoeg ruimte is om de coronamaatregelen te respecteren. “We dachten dat er meer volk ging zijn”, klinkt het bij tevreden bezoekers. “We voelen ons hier heel veilig en het is goed georganiseerd.”

Het Provinciedomein in Kessel-Lo is een gekende hotspot in regio Leuven voor een dagje naar de speeltuin en het zwembad met de kinderen, te picknicken met vrienden en familie of om een balletje te gaan slaan op de minigolfbaan. In tijden van corona kan dat natuurlijk al eens voor problemen zorgen als er te veel volk afzakt om te genieten van de vele activiteiten dat het domein biedt. Het openluchtzwembad was vrijdag alvast uitverkocht voor heel het weekend wat toch geen goed signaal was. “Geen zorgen”, stelt parkwachter Kris. “We hebben het hier goed georganiseerd en houden in heel het domein veel rekening met de coronamaatregelen.”

Reserveren

Om een plekje in het openluchtzwembad te bemachtigen moet je in tijden van corona reserveren. “We hebben een systeem uitgedacht om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen”, zegt Kris. “Alle medewerkers dragen een mondmasker, er is handgel voorzien bij de inkom en voor het openluchtzwembad zijn er twee blokken voorzien: van 11u tot 14u en van 14u tot 17u. In elke blok is er plaats voor 120 man. Dat lijkt veel, maar het zwembad is groot genoeg om op een veilige manier dit aantal te verwelkomen. Vandaag (zondag) is ook niet iedereen komen opdagen, er was ongeveer 108 man van de 120 die verwacht werden. We zijn nu een paar weken open en het systeem werkt goed. Eigenlijk is het in het algemeen heel rustig in het provinciedomein en zijn er nog geen problemen geweest.”

Bezoekers

Een tevreden parkwachter dus. Maar wat vinden de aanwezige bezoekers ervan? “Tickets reserveren was geen enkel probleem en ging heel vlot”, klinkt het bij een gezin dat aan het zwembad ligt. “We hebben ze wel een week op voorhand gekocht om zeker te zijn. Dat was nodig, want vrijdag wou ik nog een extra ticket bestellen voor het dochtertje van een vriendin maar ze waren allemaal uitverkocht. We genieten er wel van en straks gaan we nog naar de speeltuin of wat minigolfen. Heel leuk dus, en al zeker voor de kinderen.”

“We voelen ons hier zeker en vast veilig genoeg”, klinkt het bij andere zonnekloppers aan het zwembad. “Hoewel het zwembad uitverkocht is voor 120 personen is er ruimte genoeg voorzien. Met social distancing wordt hier dus genoeg rekening gehouden. Het is heel fijn en we genieten van de rust.”