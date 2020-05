Drukte alom in de Leuvense stoffenwinkels: “Tot een uur aanschuiven!” Bart Mertens/EDLL

04 mei 2020

16u59 28 Leuven Het stond in de sterren geschreven dat de Leuvense stoffenwinkels een drukke dag voor de boeg hadden en die verwachtingen werden meer dan ingelost. Van aanschuiven in het verkeer was geen sprake maar aan de stoffenwinkels was dat des te meer het geval nu ze de deur opnieuw mochten openen. “Vanmorgen moesten de klanten tot een uur aanschuiven om binnen te geraken”, vertelt Heleen Smeyers van LanaLotta.



Het fenomeen file blijft ons al enige tijd bespaard sinds het begin van de corona-epidemie maar vandaag was het toch prijs. Niet op de baan uiteraard maar wel in de stoffenwinkels. Die mogen vanaf vandaag opnieuw de deuren openen en met een grote vraag naar stof en lint om zelf een mondmasker in elkaar te knutselen, werd er een grote opkomst verwacht. De verwachtingen bij de uitbaters werden meer dan ingelost want al vroeg stonden de klanten aan te schuiven. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Veritas in Leuven. De rij werd alsmaar langer en het feit dat de mensen keurig anderhalve meter afstand behielden, speelde daar uiteraard geen onbelangrijke rol in. Toch verliep alles volgens de voorschriften want zoals bekend blijft de regel van afstand houden van kracht, ook als je een mondmasker draagt.

We vroegen aan de stad Leuven de toestemming om een standje te plaatsen aan de winkel. Op die manier konden klanten die online hadden besteld hun bestelling vlotter komen afhalen Heleen Smeyers van LanaLotta

Dat er veel vraag is naar materialen om zelf een mondmasker in elkaar te knutselen, is ondertussen wel duidelijk. De bekende Leuvense stoffenwinkel LanaLotta in de Diestsestraat kreeg de voorbije weken al honderden bestellingen binnen via de webshop en een deel van de klanten was er vanmorgen als de kippen bij om die bestellingen af te halen in de winkel. Of beter gezegd: aan de winkel want Heleen Smeyers van LanaLotta had een stand voorzien onder een tent voor het afhalen van online bestellingen. “We voelden de druk toenemen de voorbije weken”, vertelt Heleen. “Daarom vroegen we aan de stad Leuven de toestemming om een standje te plaatsen aan de winkel. Op die manier konden de klanten die online een bestelling hadden geplaatst vlot worden bediend en bespaarden ze zichzelf een plekje in de lange wachtrij.”

Tentje

“De stad Leuven leverde zelfs een tentje af, waarvoor onze oprechte dank. Voor de klanten die naar de winkel kwamen, ging het ook vlot maar op een gegeven moment moesten ze toch een uur aanschuiven om binnen te geraken. En dan te denken dat we normaal gesloten zijn op maandag…We hebben voor deze bijzondere maandag toch maar een uitzondering gemaakt. Of we nog voldoende voorraad hebben? Ja, we waren voorbereid en we hebben vele kilometers lint en stof besteld bij onze leveranciers. Eigenlijk komt deze heropening bij wijze van spreken net iets te vroeg want binnenkort verhuizen we naar een groter pand van 400 vierkante meter (het pand van dansschool Marleen Sempels, red.) in de Diestsestraat. Het komt in orde en de klanten kunnen op ons rekenen.”

Het valt me op dat de mensen vooral op zoek zijn naar leuke en originele stoffen om iets leuk te maken van hun mondmasker. Niet alle kleuren zijn nog beschikbaar maar iedereen geraakt met zekerheid aan stof Guy Pauli van stoffenzaak Pauli

Tot slot was het ook bij de bekende stoffenzaak Pauli in de Mechelsestraat behoorlijk druk. De familie runt de stoffenwinkel al sinds eind jaren ’50 van de vorige eeuw en is bijgevolg al vele decennia een vaste waarde in de Leuvense middenstand. “Het is al sinds vanmorgen vroeg heel druk maar toch gaat het vlot om de klanten te bedienen dankzij de inzet van vijf personeelsleden”, zegt Guy Pauli. “We hebben een parcours uitgewerkt en de mensen volgen dat goed. Vooral particulieren komen materialen kopen om zelf een mondmasker te maken maar we krijgen ook vragen van zorgcentra en tandartsen. Het valt me op dat de mensen vooral op zoek zijn naar leuke en originele stoffen om iets leuk te maken van hun mondmasker. Niet alle kleuren zijn nog beschikbaar maar iedereen geraakt met zekerheid aan voldoende stof in onze zaak om mondmaskers te maken.”