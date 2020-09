Drukkerij Van der Poorten krijgt nominatie voor Klimaatambassadeur 2020: “Al het drukwerk mag het label CO2-neutraal dragen” Bart Mertens

30 september 2020

12u30 1 Leuven Drukkerij Van der Poorten is door Mik (Milieu-infopunt voor de KMO) en de provincie Vlaams-Brabant genomineerd als klimaatambassadeur 2020. “Duurzaamheid en papier zijn twee begrippen die wel degelijk met elkaar te rijmen vallen”, aldus Filip Van Wezemael, bestuurder bij Van der Poorten.

Klimaatambassadeur 2020 is een initiatief van MiK (Milieu-infopunt voor de KMO) met de steun van Provincie Vlaams-Brabant. Aan de hand van advies, workshops en infosessies worden ondernemingen aangemoedigd om duurzaamheid in hun bedrijf te integreren. Met de titel van miK-Klimaatambassadeur willen ze ondernemingen belonen voor hun inzet voor het klimaat. Klimaatambassadeur 2020 word je niet zomaar want je hebt de steun nodig van het grote publiek dat kan stemmen via www.mikopklimaat.be. De nominatie is alvast binnen en daar zijn ze bij drukkerij Van der Poorten enorm blij mee.

Zowel het productieproces als de levering gebeurt zonder bijkomende ecologische voetafdruk bij Van der Poorten Filip Van Wezemael, bestuurder bij Van der Poorten

“Van der Poorten zet al 5 jaar actief in op klimaatneutraal en duurzaam ondernemen. Van der Poorten is een 100% klimaatneutrale offset-drukkerij. Alle drukwerken die het bedrijf produceert, hebben geen impact op het klimaat. Duurzaamheid en papier zijn twee begrippen die wel degelijk met elkaar te rijmen vallen”, aldus Filip Van Wezemael, bestuurder bij Van der Poorten. “Zowel het productieproces als de levering gebeurt zonder bijkomende ecologische voetafdruk bij Van der Poorten. Hierdoor kan en mag al het drukwerk het label van CO2-neutraal dragen. In 2011 zetten we ook een stap naar hernieuwbare energie met de installatie van fotovoltaïsche zonnecellen op het dak van onze drukkerij. Bovendien sorteren en recycleren we alle (grafische) afvalproducten en rijden we zoveel mogelijk met een elektrische wagen naar klanten. Tot slot steunen Van der Poorten ook het Paradigm-project in Eritrea. Door de financiële steun aan dit project worden gezinnen in Eritrea voorzien van kleine kookstoofjes zodat men niet langer op een open vuur moet koken wat bijzonder milieuvervuilend is. Drukkerij Van der Poorten vond het opportuun om net dat project te steunen omdat dit project te maken heeft met hout als basisgrondstof van papier.” Meer info: www.theparadigmproject.org