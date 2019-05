Drukke ochtend voor Lorin Parys (N-VA): eerst dansles en zwemmen met kindjes, pas dan naar stembureau Bart Mertens

26 mei 2019

14u00 0 Leuven Lorin Parys, de nummer 3 van N-VA op de Vlaamse lijst, ging stemmen in school De Grasmus in Leuven. Ook echtgenoot Bart en de kinderen waren van de partij.

“We hebben er al een drukke ochtend op zitten met de activiteiten van de kinderen. Dansles, gaan zwemmen…Nu komen we stemmen en daarna gaan we richting speeltuin. Vervolgens passeer ik met Theo Francken in hoofdkwartier Het Nest in Leuven om uiteindelijk richting Brussel af te zakken om de eerste resultaten te gaan volgen. Wat ik verwacht? We zien wel. Ik ben benieuwd in welke plooi de kiezer Vlaanderen en ons land gaan leggen. Voor ons politici is het een spannende dag. Het voelt aan zoals wachten op je punten van het examen. De uren tussen de stemming en de uitslag voelt soms een beetje tussen hangen en wurgen maar we hebben wel vertrouwen in een goed resultaat.”