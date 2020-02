Drugsverslaafde krijgt twee jaar cel voor resem inbraken Kim Aerts

21 februari 2020

11u34 0 Leuven Een man is veroordeeld tot twee jaar cel voor drie inbraken en drie diefstallen in Leuven en Landen. In twee gevallen mislukte de poging van Glenn L. om spullen te ontvreemden.

Glenn L. zit momenteel in de hulpgevangenis van Leuven. Hij moest zich voor de rechter verantwoorden voor verschillende diefstallen met braak, gewone diefstallen en poging diefstal.

Het werkgebied van L. bevond zich vooral in Leuven en Landen tussen 2017 en 2019 in winkels, een school en een auto. Zo ging hij onder meer aan de haal met kledij, een doos porselein, vijf laptops, een iPod, bankkaart en een Playstation. In enkele gevallen bleef het bij een poging. In Leuven probeerde hij met een kassei een kluis open te krijgen. Echt voorzichtig bleek de man niet te werk gegaan. Er werd DNA van hem teruggevonden op een flesje appelsap dat hij tijdens een inbraak naar binnen werkte.

L. gaf aan dat hij jarenlang verslaafd is geweest aan heroïne en methadon. Hij testte eveneens positief op het gebruik van amfetamines, opiaten en THC, het actief bestanddeel van cannabis. “Zijn verslaving vormt een rode draad doorheen het dossier”, stelde de rechter. Die veroordeelde de man tot twee jaar cel. Aan een slachtoffer moet hij 1.048 euro schadevergoeding.