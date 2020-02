Drughond Beau bewijst zijn nut bij de Leuvense politie Joris Smets

28 februari 2020

10u50 0 Leuven De Leuvense politie treedt alsmaar strenger op tegen drugs en alcohol, zo blijkt uit cijfers. In 2019 werden er 24,3% meer drugsgerelateerde feiten geregistreerd dan in 2018. Het aantal feiten gelinkt aan alcohol kende een lichte stijging van 4,3%. Het Fenomeenteam (maar ook het Fietsteam) legt sedert haar oprichting een paar jaar terug sterk de focus op het aanpakken van drugs. De drughondengeleider kon na een jaar opleiding in 2018 vorig jaar weer fulltime worden ingezet en kon daarvoor rekenen op zijn nieuwe drughond Beau.

In 2019 registreerde de Leuvense politie 1.460 feiten van drugs. Dat is een toename met 285 feiten (+ 24,3 %) in vergelijking met 2018 (1.175 geregistreerde feiten). Dit cijfer weerspiegelt echter vooral de politionele activiteit op het terrein. Het fenomeen drugs is sinds 2014 opgenomen als prioriteit in het zonaal veiligheidsplan en blijft dat ook de komende zes jaar. “Hoe meer dat we daar op inzetten en werken, hoe meer vaststellingen”, stelt politiewoordvoerder Nicholas Del Piero. “In 2018 registreerden we minder drugsgerelateerde feiten omdat de drughondengeleider in opleiding was. Sinds vorig jaar is hij met nieuwe drughond Beau weer een heel efficiënt in het opsporen van drugs”.

Drugs

In totaal werden 1.475 verdachten gevat en geïdentificeerd in verband met drugs gerelateerde feiten. Het ging om 1.365 mannen (92,7%) en 108 vrouwen (7,3%).

Het overgrote deel van de drugsfeiten betrof het wederrechtelijk bezit van verdovende middelen (1.287 registraties of 88,2% van alle drugsfeiten). Meestal ging het om personen die in bezit waren van een gebruikshoeveelheid cannabis en in mindere mate van amfetamines, cocaïne en heroïne. Ook de dossiers in verband met verkoop gingen meestal over cannabis. De meeste drugsfeiten werden vastgesteld in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Ook op woensdagnamiddag werd een verhoogd aantal feiten geregistreerd. De drughond werd vorig jaar 172 keer ingezet bij controles van voertuigen, huiszoekingen en controles van personen. Meestal werden gebruikshoeveelheden cannabis aangetroffen.

Alcohol

In 2019 werden in Leuven 1.186 feiten gelinkt aan alcohol of dronkenschap geregistreerd. Dat is een stijging met 49 feiten (+4,3%) in vergelijking met 2018. De meeste alcoholfeiten werden geregistreerd in de maanden oktober, november en december. Er werden duidelijk meer feiten vastgesteld tijdens de uitgaansnachten van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag.

Het overgrote deel der feiten, namelijk 1.086 had betrekking op openbare dronkenschap. Verder ging het om 99 inbreuken op het gebruik van alcohol op de openbare weg na middernacht en 1 overtreding op het schenken van alcohol binnen een zone waar dit werd verboden.

Op de Oude Markt, in de Naamsestraat en de Tiensestraat en op het Martelarenplein werden, net zoals het jaar daarvoor, de meeste feiten geregistreerd. Niet verwonderlijk dat Oude Markt en Naamsestraat het hoogste scoren, gelet op het feit dat daar het meeste volk samenkomt en er de meeste controles plaatsvinden.