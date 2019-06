Dronken vrouw betrapt achter het stuur ADPW

14 juni 2019

Een bestuurster met een glas teveel op werd in de nacht van donderdag op vrijdag betrapt door de Leuvense politie. De dertigjarige vrouw uit Leuven trok de aandacht van de politie toen ze aan onaangepaste snelheid met haar auto over de Kapucijnenvoer reed. De vrouw werd aan de kant gezet en na een ademtest bleek dat ze teveel gedronken had. Haar rijbewijs werd door de politie ingehouden en er werd een proces-verbaal opgesteld.