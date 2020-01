Dronken voetganger zwalpt tegen fietser aan in Parijsstraat Bart Mertens

26 januari 2020

11u00 0

Een 53-jarige Leuvenaar werd het voorbije weekend met de ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De man was in de Parijsstraat in dronken toestand tegen een fietser was aangelopen en kwam ten val. De minderjarige bestuurster van de fiets kon zich rechthouden en bleef ongedeerd. De vijftiger legde een positieve ademtest af. Een getuige bevestigde dat hij al zwalpend tegen de fietsster was aangelopen. De man hield aan het voorval een ontwrichte knie over.