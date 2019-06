Dronken vandaal mag nachtje in cel slapen ADPW

07 juni 2019

Een 27-jarige man uit Tielt-Winge belandde donderdagnacht omstreeks 2 uur in de de Leuvense cel, waar hij zijn roes mocht uitslapen. De man, die behalve boven zijn theewater ook agressief was, had op de Oude Markt een raam van een café stuk geslagen. Daarbij had hij één van beide handen verwond. Na verzorging door het personeel van een bijgeroepen ziekenwagen, werd hij te slapen gelegd in de cel.