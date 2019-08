Dronken twintiger slaapt nachtje in politiecel na ruzie met barman ADPW

28 augustus 2019

Een 28-jarige man uit Tienen kreeg het in de nacht van dinsdag op woensdag aan de stok met een barman op de Oude Markt. De man had duidelijk genoeg gedronken en kreeg geen alcohol meer van de barman. Dit was niet naar de zin van de Tienenaar en hij bleef voor problemen zorgen aan het café. Een ploeg van de Leuvense politie was op dat moment aan het patrouilleren op de Oude Markt en werd aangesproken over het voorval. Toen de politie tussenbeide kwam verzette de man zich hevig. Hij werd meegenomen en mocht afkoelen in een politiecel. Er werd proces-verbaal opgesteld voor weerspannigheid