Dronken studenten eindigen uitgaansnacht in ziekenhuis ADPW

23 september 2019

Een 22-jarige student uit Vosselaar kwam in de nacht van zondag op maandag, omstreeks 2 uur, op het Alfons Smetsplein ten val en liep daarbij een snee op in het aangezicht. Hij werd voor verzorging met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Ook een 22-jarige student uit Merksplas eindige de nacht in het ziekenhuis. Hij werd liggend op de grond in de Zwarte Zustersstraat aangetroffen te midden van een plas braaksel.