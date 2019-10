Dronken studente naar ziekenhuis gebracht ADPW

25 oktober 2019

15u42 0

Een 21-jarige studente uit Keerbergen werd donderdagnacht omstreeks 5 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis, nadat ze op de Drie Engelenberg in Leuven indronken toestand ten val was gekomen. De dame hield aan de val een flinke buil op het hoofd over.