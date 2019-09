Dronken student slapend in eigen braaksel gevonden in inkomhal ADPW

23 september 2019

17u30 2

Een 18-jarige dronken student uit Mol werd maandagochtend even na 8 uur slapend in de inkomhal van een flatgebouw in Ooiendonk in Leuven aangetroffen. De student lag op dat moment in zijn eigen braaksel. Hij werd wakker gemaakt, kreeg een emmer water en een aftrekker om de vloer proper te maken en kon vervolgens op zijn eigen kot zijn roes verder uitslapen. De Leuvense politie kwam ter plaatse om de feiten vast te stellen.