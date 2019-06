Dronken spookrijder moet rijbewijs inleveren ADPW

16 juni 2019

Een politieploeg merkte vrijdagnacht een spookrijder op aan de Koning Boudewijnlaan. De bestuurder zag de politiewagen en realiseerde zich dat hij in de verkeerde richting reed. Hij draaide zijn auto en reed zwalpend terug in de richting van Leuven. De politie ging over tot een controle en al snel bleek dat het rijgedrag van de dertiger uit Herent te wijten was aan zijn beschonken toestand. Zijn rijbewijs werd dan ook ingetrokken. Maar daar bleef het niet bij want na een bezoek aan het commissariaat voor de ademanalyse, wandelde de man gewoon terug naar zijn voertuig. Hij stapte in en reed weg. De politie zette hem opnieuw aan de kant en hij mocht nog eens blazen. Omdat zijn rijbewijs al ingetrokken was, werd nu ook zijn auto ingehouden tot hij ontnuchterd was. Er werden twee processen-verbaal opgesteld voor het rijden onder invloed maar ook voor het rijden terwijl zijn rijbewijs ingetrokken was.