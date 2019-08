Dronken passagier uit trein gezet ADPW

26 augustus 2019

18u45 0

Een man werd zondagavond uit de trein gezet in het station van Leuven omdat hij medepassagiers lastig viel. Omdat hij zich vreemd gedroeg werd een ziekenwagen en het bewakingspersoneel van de NMBS ter plaatse gevraagd. De man stelde zich echter agressief naar hen op waardoor de politie gebeld werd. De Leuvense politie kwam ter plaatse en het was snel duidelijk dat het gedrag van de 27-jarige man uit Luik aan overmatig alcoholgebruik te wijten was. Hij werd dan ook opgesloten in de cel tot hij nuchter was.