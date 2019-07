Dronken motorrijder komt ten val na botsing ADPW

30 juli 2019

Op het kruispunt van de Leuvensestraat met het de Becker Remyplein in Kessel-Lo kwam het maandagavond tot een aanrijding tussen een motorfiets en een personenwagen. Een 53-jarige man uit de buurt kwam met zijn auto uit de Leuvensestraat, terwijl een 47-jarige motorrijder uit Wijgmaal hem tegemoet kwam gereden. Het kwam tot een aanrijding tussen de twee voertuigen en de motorrijder kwam ten val, waardoor hij lichte verwondingen opliep. De politie werd verwittigd en een ademtest wees uit dat er alcohol in het spel was. Bovendien had de motorrijder zijn rijbewijs niet mee. Er werd een proces-verbaal opgesteld en zijn motorfiets werd ingehouden.