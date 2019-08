Dronken motorfietser moet ontnuchteren in politiecel ADPW

27 augustus 2019

De Leuvense politie kreeg dinsdagmiddag de melding dat een dronkenman met zijn motorfiets wou vertrekken op het Martelarenplein. De 68-jarige man uit Boortmeerbeek probeerde met zijn motorfiets te vertrekken maar volgens omstaanders slaagde hij er ondanks verschillende pogingen maar niet in om te vertrekken. De politie liet de man blazen en hij bleek inderdaad te veel gedronken te hebben om nog met zijn motorfiets te rijden. Hij was zodanig dronken dat hij een paar uur in de cel mocht ontnuchteren. Zijn motorfiets bleek ook niet in orde te zijn met de inschrijving en werd getakeld. De politie stelde voor verschillende inbreuken proces-verbaal op.