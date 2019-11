Dronken mannen beschadigen verkeersbord én eigen wagen na aanrijding ADPW

03 november 2019

In de Brusselsestraat werd zaterdagnacht omstreeks 4 uur een verkeersbord omver gereden na een aanrijding met vluchtmisdrijf. Het vluchtend voertuig raakte daarbij zwaar beschadigd. De auto werd even later aangetroffen op de Van Wayenberghlaan. Naast de auto stonden twee mannen, 30 en 40 jaar oud uit de regio, beiden duidelijk onder invloed. De twee legden een positieve alcoholtest af. Eén van de twee bleek bovendien onder invloed van amfetamines. Wie met de wagen had gereden, wilden ze niet kwijt. Toen de politie dan de rijbewijzen van allebei wilde intrekken, bleek één van hen niet in bezit te zijn van een geldig rijbewijs.