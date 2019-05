Dronken man zonder schoenen opgepakt nadat hij raam van wasserette stukslaat ADPW

Een 22-jarige man uit Herent, die in de Naamsestraat in Leuven het raam van een wasserette aan diggelen had geslagen, kon dankzij een alerte getuige snel worden opgepakt. Een patrouille die op zoek ging naar de verdachte, kon deze dankzij de beschrijving die de getuige gaf, even later op de Tervuursevest aantreffen. Hij was stomdronken. Eén van zijn handen was bebloed. En hij had geen schoenen aan. De man werd opgesloten ter ontnuchtering. Tijdens een fouille werd ook nog een gebruikshoeveelheid cannabis aangetroffen in de zakken van de twintiger. Omdat hij zich fel verzette tegen zijn opsluiting krijgt hij naast het proces-verbaal voor openbare dronkenschap er ook eentje voor smaad en weerspanningheid.