Dronken man probeert fiets te stelen ADPW

25 juni 2019

13u07 0

De politie kreeg ook een melding van een poging tot diefstal van een fiets op de Tiensevest. Toen ze ter plaatse kwamen zagen ze een man op de grond zitten die geprobeerd had om het slot van de fiets te openen. De politie sprak de man aan en hij zei dat hij gewoon met zijn eigen fiets wou vertrekken. Hij had echter in zijn dronken toestand niet door dat het helemaal zijn fiets niet was en dat de sleutel waarmee hij het slot probeerde te openen eigenlijk zijn huissleutel was. De man mocht in de cel ontnuchteren.