Dronken man naar ziekenhuis na val met elektrische fiets

04 september 2019

15u16

Op de Kesseldallaan in Kessel-Lo kwam dinsdagavond een fietser ten val. De 69-jarige man uit Heverlee reed met zijn elektrische fiets over een rotonde en verloor zijn evenwicht in de bocht. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie stelde proces-verbaal op en een ademtest wees uit dat de man te veel gedronken had om met de fiets te rijden. De politie waarschuwt. “Ook op de fiets kan een glas teveel een ongeval veroorzaken”, klinkt het.