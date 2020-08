Dronken legerofficier vernielt inboedel winkel: “Ik dacht dat ik het pand moest verdedigen” Kim Aerts

11 augustus 2020

15u44 12 Leuven Een militair uit Scherpenheuvel-Zichem riskeert in de Leuvense strafrechtbank 80 uren werkstraf. Na een bacchanaal vier jaar geleden vernielde Igor D. (37) totaal buiten zinnen ’s nachts een winkel in Leuven. Hij sloeg er de boel kort en klein. “Ik had een waanidee dat ik het pand moest verdedigen”, sloeg hij mea culpa in de rechtbank.

“Ik heb er vier jaar mijn hoofd over gebroken wat er die nacht gebeurd is. Door de alcohol leefde ik in de waan dat ik het pand moest verdedigen. Ik kan geen andere reden bedenken waarom ik toen zo ben doorgeslagen”, schetste Igor D. de nacht van 23 juli 2016. De dertiger was de dag ervoor beginnen drinken. Op het moment van de feiten had hij 1,92 promille alcohol in zijn bloed. Uit het niets trapte hij die nacht de glazen deur van een handelspand in de Redingenstraat aan diggelen en begon hij de boel kort en klein te slaan. Getuigen maakten eerst melding van een woninginbraak.

We hebben ooit al eens een gelijkaardig geval gehad en dat was ook met iemand die een functie in het leger bekleedde. Ik kan begrijpen dat men vaak in stressvolle situaties moet functioneren, maar die nacht heeft hij zichzelf wel in die toestand gebracht met alcohol Aanklager

Een opgetrommelde politiemacht kon de man niet bekoelen. Integendeel, hij begon met alles wat hij in zijn handen kreeg naar de acht agenten te gooien. Twee van hen raakten daarbij gewond. Een vrouw was blijvend arbeidsongeschikt door rondvliegend glas in haar hand. Tijdens zijn overbrenging naar het commissariaat sloeg hij wartaal uit. Hij had eerder die avond ook amok gemaakt in een café op de Oude Markt, zo bleek achteraf.

Geschorst

D. is ondertussen kapitein-commandant in het Belgische leger en werd na het incident daar ook op het matje geroepen door zijn oversten. Dit jaar werd hij nog vijftien dagen geschorst en in het slechtste geval kan hij de bevordering tot majoor op zijn buik schrijven. Het Openbaar Ministerie sprak van uitzonderlijke taferelen. “We hebben ooit al eens een gelijkaardig geval gehad en dat was ook met iemand die een functie in het leger bekleedde. Ik kan begrijpen dat men vaak in stressvolle situaties moet functioneren, maar die nacht heeft hij zichzelf wel in die toestand gebracht”, stelde de aanklager.

Voorwaarden opleggen vier jaar na de feiten zou volgens het parket niet meer opportuun zijn. In plaats daarvan werd een werkstraf van 80 uren gevraagd. De politiezone Leuven en vier inspecteurs stelden zich burgerlijke partij voor de weerspannigheid en slagen en verwondingen. “Er zijn verschillende pogingen geweest om de man te neutraliseren, maar niets bleek te helpen. In totaal waren acht agenten nodig om de situatie onder controle te krijgen. Een agent kreeg een beet in de arm en een politievrouw kreeg glasscherven in haar pols”, sprak de burgerlijke partij. De schade aan de winkel werd in der minne geregeld. Vonnis 1 september.